Rajasthan: भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का आज पहला राजस्थान दौरा; जानें दौरे का पूरा शेड्यूल

सोमवार को प्रस्तावित वीआइपी मूवमेंट को देखते हुए पुलिस के अनुसार एयरपोर्ट से जवाहर सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग होते हुए विभिन्न प्रमुख चौराहों से भाजपा कार्यालय तक रूट निर्धारित किया गया है। पुराना बाइपास अंडरपास, दुर्गापुरा बस स्टैंड, खंडाका कट, गोपालपुरा पुलिया सहित कई प्रमुख रास्तों से आने-जाने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा।

रामबाग, गांधी सर्कल और अंबेडकर सर्किल के आसपास यातायात का दबाव अधिक रहने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान बसों और कारों की पार्किंग के लिए अलग-अलग स्थान निर्धारित किए गए हैं। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर यातायात व्यवस्था में सहयोग करें।