28 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

‘ग्राम रथ अभियान’ शुरू: जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने 5 विकास रथों को दिखाई हरी झंडी

अलवर जिले के ग्रामीण अंचलों तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने और आमजन की समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से आज, मंगलवार 28 अप्रैल को 'ग्राम रथ अभियान' का भव्य आगाज हुआ।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Apr 28, 2026

अलवर जिले के ग्रामीण अंचलों तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने और आमजन की समस्याओं के निराकरण के उद्देश्य से आज, मंगलवार 28 अप्रैल को 'ग्राम रथ अभियान' का भव्य आगाज हुआ। जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने आज मिनी सचिवालय से पांच विशेष रूप से तैयार 'ग्राम रथों' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ जिले की पांच विधानसभा क्षेत्रों—अलवर ग्रामीण, कठूमर, रामगढ़, थानागाजी और राजगढ़-लक्ष्मणगढ़—में सरकारी योजनाओं का अलख जगाएंगे।

हर गांव में योजनाओं का प्रसार

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक ग्राम रथ प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों का दौरा करेगा। इन रथों के माध्यम से कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे आमजन तक पहुंचाई जाएगी। प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रथों में एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिसके जरिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के संदेश और जनसंवाद कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही, लोक कलाकारों द्वारा 'कला जत्था' के माध्यम से संध्या चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।


अब जनता बताएगी विकास की राह

अभियान की सबसे बड़ी विशेषता 'सुझाव पेटिका' है। प्रत्येक रथ के साथ एक सुझाव पेटिका रखी गई है, जिसमें ग्रामीण अपनी समस्याएं और विकास कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव डाल सकते हैं। प्रशासन इन सुझावों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार करेगा। जिला कलक्टर ने स्पष्ट किया है कि अभियान से जुड़े सभी 13 विभागों को प्रतिदिन इसकी मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसका लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके।

समस्या निस्तारण पर प्रशासन का फोकस

अभियान के दौरान संपर्क पोर्टल पर दर्ज लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जा रही है। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, गर्मी के मौसम को देखते हुए 'समर कंटीजेंसी' कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

आज पहले दिन इन रथों ने रामगढ़, थानागाजी, अलवर ग्रामीण, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ और कठूमर विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न पंचायतों में पहुंचना शुरू कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि यह अभियान सीधे संवाद के माध्यम से शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Apr 2026 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / ‘ग्राम रथ अभियान’ शुरू: जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने 5 विकास रथों को दिखाई हरी झंडी

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गोविंदगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर धोखा: प्रशासन की सख्ती, 2 क्लीनिक सील, एक को नोटिस

अलवर

दिल दहला देने वाली वारदात: मां ने ही ली अपनी 4 साल की बच्ची की जान, पुलिस ने किया गिरफ्तार

garima saini
अलवर

राजगढ़-बांदीकुई मेगा हाईवे पर हादसा: स्कूल वैन पलटी, 11 बच्चों समेत 13 घायल

अलवर

Alwar: 6 हजार रुपए में बिकती है चोरी की बाइक, सबसे बड़े खरीदार शराब तस्कर, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा

Alwar Stolen bikes sold for 6000 rs liquor smugglers top buyers Ramgarh police nab two
अलवर

25 प्रतिशत स्टाफ ने किया डोर टू डोर सर्वे, फिर भी 10 हजार कम एडमिशन

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.