‘ग्राम रथ अभियान’ शुरू: जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने 5 विकास रथों को दिखाई हरी झंडी

जिला कलक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला ने बताया कि यह अभियान ग्रामीण विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक ग्राम रथ प्रतिदिन 4 से 5 ग्राम पंचायतों का दौरा करेगा। इन रथों के माध्यम से कृषि, पशुपालन और ग्रामीण विकास से जुड़ी राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सीधे आमजन तक पहुंचाई जाएगी। प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रथों में एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं, जिसके जरिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के संदेश और जनसंवाद कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही, लोक कलाकारों द्वारा 'कला जत्था' के माध्यम से संध्या चौपालों का आयोजन कर ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है।