सासू जी गलती कर रही हो मान जाओ… भेज दो पत्नी को, सास ने समझाया तो फसल काटने वाली कैंची से दामाद ने सास की…

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। महिला के पति की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे पारिवारिक विवाद और आटा.साटा विवाह से जुड़ा तनाव सामने आ रहा है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है और आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद एक बार फिर इस प्रथा और उससे जुड़े सामाजिक तनाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस घटना के बाद से दामाद फरार है। वह अपने साथ सास की कटी नाक का हिस्सा भी ले गया। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि नाक का यह हिस्सा फिर से लगाना अब संभव नहीं है।