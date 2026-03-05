नशे का काला कारोबार : एएनटीएफ ने जालोर में 24 दिन में पकड़े एमडी बनाने के 3 कारखाने, 1700 किलो से अधिक डोडा पोस्त जब्त

फरवरी 2026

4 फरवरी 2026 को खारा (करड़ा) में आसुराम विश्नोई के आवासीय मकान पर एमडी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई। एमडी बनाने के उपकरण और 4.910 किलोग्राम एमडी जब्त की गई। तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

5 फरवरी को रानीवाड़ा रोड (सांचौर) पर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 64 ग्राम एमडी बरामद की गई।

14 फरवरी को सरहद सांगाणा भारतमाला के पास चार युवकों के कब्जे से 4.211 किलोग्राम अफीम दूध बरामद किया गया। प्रकरण सायला में दर्ज हुआ।

20 फरवरी को सरहद कांखी (सिवाना) में एक खेत में अफीम की खेती पकड़ी गई। यहां 2428 अफीम के पौधे जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

21-22 फरवरी को सरहद नोहरा (भीनमाल) में एक कार से 194.270 ग्राम डोडा बरामद किया गया। आरोपी फरार हो गए।

27 फरवरी को गांवड़ी (बागोड़ा) में एमडी बनाने की दो फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यहां एमडी बनाने का बड़ा नेटवर्क स्थापित किया जा रहा था।