खनन से भर रहा राजस्थान का खजाना ! फरवरी में इतिहास की सबसे बड़ी मासिक वसूली, अब 1,500 करोड़ जुटाने की तैयारी

फरवरी के लक्ष्यों के मुकाबले अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों ने 100 प्रतिशत से ज्यादा वसूली दर्ज की। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में विधानसभा के लंबित प्रश्नों का समय पर जवाब देने, खनिज ब्लॉकों की तैयारी तेज करने और संपर्क पोर्टल पर आए मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। विभाग को भरोसा है कि मार्च का लक्ष्य भी हासिल कर लिया जाएगा।