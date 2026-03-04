होली की मस्ती पड़ी भारी: निजी यूनिवर्सिटी में क्रेननुमा ढांचा गिरा, 20 छात्र घायल

बगरु थाना प्रभारी राजेंद्र गोदारा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ छात्र क्रेननुमा ढांचे पर लटक गए थे, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और पूरा स्ट्रक्चर गिर गया। इसी कारण यह हादसा हुआ। हादसे के बाद सभी घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया।