Rajasthan Weather: 38.3 डिग्री पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी, जानें अगले 5 दिन कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Weather Forecast: राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। होली और धुलंडी के दिन प्रदेशभर में तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। दोपहर के समय सड़कों पर कम आवाजाही दिखी और लोग धूप से बचते नजर आए।