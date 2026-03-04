जयपुर में दर्दनाक हादसा, JJM घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड चीफ इंजीनियर की पत्नी की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत

परिजनों ने बताया कि मृतका पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रही थीं। विशेष रूप से उनके पति, दलीप कुमार गौड़, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (तकनीकी), पीएचईडी, को 17 फरवरी 2026 को जल जीवन मिशन घोटाले में एसीबी की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद वे गहरे सदमे में थीं। उनका मानसिक चिकित्सक से उपचार भी चल रहा था। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।