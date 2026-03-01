Chandra Grahan Updates 2026: जयपुर में 20 मिनट का ब्लड मून, गोविंददेवजी मंदिर में भक्तों के लिए खास इंतजाम

अगर आप जयपुर में रहते हैं, तो अपनी छत पर जाने का समय नोट कर लीजिए। आज शाम 6:22 बजे चंद्रोदय होगा, जबकि ग्रहण 6:47 बजे समाप्त हो जाएगा। यानी गुलाबी नगरी के निवासियों के पास इस खगोलीय नजारे को देखने के लिए महज 20 से 25 मिनट का समय होगा। कई जगहों पर चंद्रमा लाल रंग का यानी ब्लड मून भी दिखाई दे सकता है।