2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट: 7 मार्च को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, 4600 करोड़ के ये प्रोजेक्ट भी होंगे शुरू

7 मार्च का दिन राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी दिन प्रदेश में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आधारशिला रखी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश की दो बड़ी जल परियोजनाओं की भी शुरुआत होगी।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Kamal Mishra

Mar 02, 2026

Kota-Bundi Greenfield Airport

फोटो-एआई जेनरेटेड

कोटा। राजस्थान में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 7 मार्च का दिन अहम रहने वाला है। इस दिन कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ-साथ 4600 करोड़ रुपए की पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं।

शिलान्यास समारोह की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मंच, सुरक्षा, यातायात और आमजन की सुविधाओं से जुड़े बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद भाजपा शहर और देहात इकाइयों की अलग-अलग बैठकों में भी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठकों में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन और देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

हवाई कनेक्टिविटी को मिलेगी ताकत

ऊर्जा मंत्री नागर ने बताया कि 7 मार्च को होने वाले कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू शामिल होंगे। इस दौरान कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विधिवत शिलान्यास किया जाएगा। यह एयरपोर्ट भविष्य में क्षेत्र की हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

नौनेरा और परवन को लगेंगे पंख

इसी कार्यक्रम में 4600 करोड़ रुपए की जल और सिंचाई परियोजनाओं का भी भूमिपूजन किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 1100 करोड़ रुपए की नौनेरा परियोजना और 3500 करोड़ रुपए की परवन परियोजना शुरू की जाएगी। इन योजनाओं से पेयजल आपूर्ति और कृषि सिंचाई से जुड़े मुद्दों को राहत मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया जाएगा।

कोटा के आसपास के जिलों को मिलेगा बड़ा फायदा

कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से क्षेत्र में लगातार विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। वहीं शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से एयरपोर्ट परियोजना से जुड़ी अड़चनें दूर हुईं। 7 मार्च को होने वाला यह कार्यक्रम कोटा और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Road News: जोधपुर तक सफर होगा आसान, इस बड़े रोड प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 555 करोड़, बनेंगे तीन टोल प्लाजा
जालोर
Rohit-Ahor-Bagra Road Project, Jalore-Jodhpur Road Project, Rajasthan Road News, Rajasthan Road Project, New Road Project in Rajasthan, Jalore News, Jodhpur News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट: 7 मार्च को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, 4600 करोड़ के ये प्रोजेक्ट भी होंगे शुरू

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: श्मशान पहुंचने से पहले पुलिस एक्शन: संदिग्ध मौत पर बवाल, पुलिस ने अर्थी से उठाया शव, अंतिम संस्कार रोका

मृतका प्रतिमा, पत्रिका फोटो
कोटा

अमरीका-ईरान युद्ध…आबूधाबी में फंसी कोटा की बेटी तान्या, केन्द्र सरकार से लगाई मदद की गुहार

कोटा

Rajasthan: मुकुन्दरा की धरा पर परदेसी बाघिन का मंगल प्रवेश, ऐसे तय किया 700 किमी का लंबा सफर

Mukundara Hills Tiger Reserve
कोटा

Kota: जयपुर में गैंगरेप का दोषी कोटा में काट रहा था उम्रकैद; पैरोल जंप कर फरार, 25,000 के इनामी को 8 साल बाद यूं दबोचा

पैरोल जंप कर फरार 25 हजार रुपए का इनामी अपराधी लखन उर्फ लक्ष्मीनारायण अरेस्ट, पत्रिका फोटो
कोटा

नमो ड्रोन दीदी राज्य स्तरीय पर सम्मानित

चेचट क्षेत्र का बढ़ाया गौरव, लोकसभा अध्यक्ष ने किया पुरस्कृत
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.