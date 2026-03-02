राजस्थान में बनेगा एक और नया एयरपोर्ट: 7 मार्च को मुख्यमंत्री करेंगे शिलान्यास, 4600 करोड़ के ये प्रोजेक्ट भी होंगे शुरू

शिलान्यास समारोह की तैयारियों के सिलसिले में रविवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने मंच, सुरक्षा, यातायात और आमजन की सुविधाओं से जुड़े बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद भाजपा शहर और देहात इकाइयों की अलग-अलग बैठकों में भी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। बैठकों में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन और देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।