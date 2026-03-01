Kota: जयपुर में गैंगरेप का दोषी कोटा में काट रहा था उम्रकैद; पैरोल जंप कर फरार, 25,000 के इनामी को 8 साल बाद यूं दबोचा

Parole Violation Case: कोटा सिटी पुलिस की विशेष शाखा की टीम ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए 2018 में नियमित पैरोल पर रिहा होकर फरार हुआ 25 हजार रुपए का इनामी अपराधी लखन उर्फ लक्ष्मीनारायण को पुलिस ने उदयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंगरेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र में दर्ज प्रकरण में दोषी ठहराया गया था। पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद भी जेल में उपस्थित नहीं होने पर वह पिछले करीब आठ वर्षों से फरार चल रहा था।