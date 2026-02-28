दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ सड़क हादसा

जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया। डॉ रामप्रसाद बनासिया ने बताया कि अमन सिंह के सिर में चोट लगी है व सीने एवं पांव में फेक्चर है। वही अमन सिंह के पीठ पर चोट है। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। उत्तराखंड निवासी मूर्ति कुमार ने बताया कि हम कार में चार जने थे। हम एलएनटी कंपनी में काम करते है। शनिवार को अपने घर जा रहे थे। रास्ते मे अचानक कार के पीछे के दोनों टायर फटने से कार पलट गई।