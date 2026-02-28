Indian Railways: धौलपुर मनिया रेलखंड पर मालगाड़ी डिरेल, डाउन लाइन पर बड़ा रेल हादसा टला

डाउन लाइन पर एक मालगाड़ी। फोटो: पत्रिका
Dholpur News: धौलपुर एवं मनिया स्टेशन के मध्य डाउन लाइन पर आज सुबह एक मालगाड़ी के डिरेलमेंट (पटरी से उतरने) की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार लगभग 11:26 बजे हूटर बजने के बाद डिप्टी पैनल में जानकारी करने पर पता चला कि डाउन लाइन पर चल रही मालगाड़ी का लोको इंजन पटरी से उतर गया। इस घटना के बाद रेल प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची।
घटना के चलते डाउन लाइन पूरी तरह बाधित (ब्लॉक) हो गई है। रेल प्रशासन की ओर से तत्काल प्रभाव से संबंधित अधिकारियों और तकनीकी टीमों को मौके पर भेजा गया। रेलवे के इंजीनियरिंग एवं परिचालन विभाग के कर्मचारी राहत एवं बहाली कार्य में जुट गए हैं।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार घटना में किसी जनहानि की सूचना नहीं है, हालांकि रेल यातायात प्रभावित हुआ है। डाउन लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोका गया या वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है।
रेलवे प्रशासन द्वारा पटरी की मरम्मत और डिरेल हुए लोको को हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। अधिकारियों ने बताया कि स्थिति को जल्द सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
घटना के कारणों की जांच प्रारंभ कर दी गई है। रेल यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी ट्रेन की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर ही यात्रा करें।
बड़ी खबरेंView All
धौलपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग