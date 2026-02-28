Indian Railways: धौलपुर मनिया रेलखंड पर मालगाड़ी डिरेल, डाउन लाइन पर बड़ा रेल हादसा टला

Dholpur News: धौलपुर एवं मनिया स्टेशन के मध्य डाउन लाइन पर आज सुबह एक मालगाड़ी के डिरेलमेंट (पटरी से उतरने) की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार लगभग 11:26 बजे हूटर बजने के बाद डिप्टी पैनल में जानकारी करने पर पता चला कि डाउन लाइन पर चल रही मालगाड़ी का लोको इंजन पटरी से उतर गया। इस घटना के बाद रेल प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची।