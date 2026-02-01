अवैध रिफिलिंग कर घरेलू गैस बेचते दुकानदार पकड़ा

धौलपुर. शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ रसद विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए पीतांबरा कॉलोनी स्थित एक दुकान पर छापा मारा। जहां कार्रवाई के दौरान मौके से आधा दर्जन से अधिक घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किए हैं। साथ ही अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण भी बरामद कर जप्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध रूप से रिफिलिंग कर व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस बेची जा रही थी। रसद विभाग की टीम के पहुंचते ही दुकानदार मौके से फरार हो गया। टीम ने दुकान को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।