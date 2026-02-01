नगर परिषद क्षेत्र में जल्द घर-घर कचरा संग्रहण में दौड़ेंगे 31ऑटो टिपर

जानकारी के अनुसार धौलपुर नगर परिषद में 60 वार्ड हैं और अब एक गाड़ी करीब दो वार्ड को कवर करेगी। नवीन टेंडर व्यवस्था के तहत नगर परिषद को कुल 31 ऑटो टिपर मिलेंगे। घर-घर कचरा संग्रहण का कार्य संबंधित फर्म संभालेगी। वहीं, नगर परिषद की ओर से वर्तमान में चल रहे करीब 8 से9 ऑटो टिपर नई फर्म के कार्य संभालने बदस्तूर जारी रहेंगे। बता दें कि नगर परिषद के पूर्व में संचालित अधिकतर टिपर गाडिय़ां खटारा हो गई थी। बीते एक साल से तो शहर में केवल वीआईपी विजिट या फिर खास इलाकों से दो-तीन गाडिय़ां ही कचरा उठा रही थी। लेकिन इन्होंने भी कुछ समय से काम करना बंद कर दिया था। हाल के दिनों में कार्यवाहक आयुक्त कर्मवीर सिंह, अधिशासी अभियंता गुमान सिंह सैनी व मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारियों ने कबाड़े में पड़ी कुछ ऑटो टिपर गाडिय़ों को दुरस्त करवाया, जो वर्तमान में कुछ इलाकों से कचरा उठा रही हैं।