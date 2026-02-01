प्रार्थना सभा में 10 मिनट विद्यार्थी पढ़ेंगे समाचार पत्र

राजकीय स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों का सामान्य ज्ञान और देश-दुनिया की घटनाओं, सामाजिक गतिविधियों और समसामयिक विषयों का ज्ञान बढ़ाने शिक्षा विभाग यह फैसला लिया है। विभाग का मानना है कि इससे जहां बच्चों का मानसिक विकास होगा, तो वहीं बच्चों अध्ययन करने की भी रुचि जाग्रत होगी। जिस कारण शिक्षा विभाग ने सीनियर सेकेंडरी सरकारी विद्यालयों की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र पढऩे के लिए निर्धारित किए गए हैं। इस पहल के जरिए छात्रों में नियमित रूप से अखबार पढऩे की रुचि और आदत विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। वहीं नो बैग डे के दिन सत्ता, शासन और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े विषयों पर विद्यार्थियों के साथ चर्चा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।