पढ़ाई के साथ अब बेटियां कबड्डी और खो-खो में भी दिखाएंगी दम

धौलपुर. पचगांव पुलिस चौकी और नवीन धौलपुर-सरमथुरा रेलवे लाइन के करीब स्थित राजकीय कन्या कॉलेज आने वाले दिनों में नए लुक के साथ नजर आएगा। कॉलेज में पीएम उच्च शिक्षा अभियान के तहत मिली करोड़ों रुपए के बजट से तेजी से भवन निर्माण के साथ साथ खेलों के मैदान और कॉम्पलेक्स तैयार हो रहे हैं। जहां पर बेटियां पढ़ाई के साथ खेलों में अपना दमखम दिखा सकेंगी। कॉलेज परिसर में करीब ५ करोड़ रुपए की लागत से कार्य हो रहे हैं। करीब 75 फीसदी भवन निर्माण कार्य हो चुका है और इस साल मध्य तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है। आने वाले दिनों में कन्या कॉलेज संभाग के बड़े कॉलेजों में शुमार होगा। अभी तक भरतपुर का आरडी गल्र्स कॉलेज की स्टे्रंथ अच्छी है लेकिन यहां पर स्पोर्ट्स की गतिविधि कम है। वजह से पुरातत्व विभाग के अडंगे के चलते निर्माण कार्य नहीं हो पाना है। धौलपुर कन्या कॉलेज में करीब800 छात्राएं अध्ययनरत हैं।