अब उफान नहीं मारेंगे सीवरेज, रोबोट से होगी सफाई

धौलपुर. शहर जिस सीवरेज समस्या से जूझ रहा है, अब उसका हल होता दिख रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ दिनों में शहरी क्षेत्र में सीवरेज के गंदे पानी और जलभराव की समस्या के निस्तारण का कार्य शुरू होने की संभावना है। सरकार ने अहमदाबाद की फर्म को करीब 10.21 करोड़ का ठेका दिया है जो धौलपुर शहर के सीवरेज के पानी को एफटीपी प्लांट तक पहुंचाएगी। कंपनी अगले कुछ दिन में कार्य शुरू कर देगी। फर्म ही 10 साल तक रख-रखाव का भी कार्य करेगी। सीवरेज के पानी को आगे की तरफ धकेलने के लिए पोखर के पास पंपिंग स्टेशन मनाया जाएगा, जो आगे पानी को राजाखेड़ा बाइपास तक लेकर जाएगा। यहां से सामान्य प्रक्रिया के जरिए पानी एफटीपी प्लांट तक जाएगा। विशेष बात ये है कि सीवरेज लाइन की सफाई कार्य अब रोबोट संभालेगा। यह रोबोट चौक पड़ी लाइन को खोलेगा, जिससे पानी का बहाव सही हो सके। सूत्रों के अनुसार नगर परिषद की ओर से जल्द कंपनी को वर्क ऑर्डर दिया जा सकता है। कुल टेंडर में करीब 2.22 करोड़ रुपए दस साल रख-रखाव पर खर्च होंगे। गौरतलब रहे कि सीवरेज की समस्या को लेकर पत्रिका प्रमुखता से उठा रही थी। आखिरकार सरकार ने समस्या को देखते हुए फर्म को ठेका जारी कर दिया। ठेका मंगलवार को ही हुआ है।