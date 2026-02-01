हेयर स्टाइल नहीं, हेलमेट पहनने पर दें ध्यान, यह आपको बचाता है

अतिथि परिवहन निरीक्षक हेमन्त शर्मा ने बताया कि दुपहिया वाहन चालक हमेशा हेलमेट पहनें और चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग करें। ट्रैफिक लाइट का पालन करें, गलत साइड में गाड़ी न चलाएं और निर्धारित गति सीमा का पालन करें। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने छात्राओं को सडक़ सुरक्षा से संबन्धित जानकारी देते हुए बताया कि हमें वाहन चलाते समय मोबाइल फोन, हेडफोन का उपयोग न करें, यह ध्यान भटकाता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। एएसआई महेश ने कहा कि पैदल यात्री हमेशा फुटपाथ पर चलें और सडक़ पार करते समय जेबरा क्रॉसिंग का उपयोग करें व सावधानी रखें। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.अनिल कुमार ने कहा कि हमें हमेशा अपने वैद्य दस्तावेज जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, प्रदूषण प्रमाण पत्र और इंश्योरेंस हमेशा साथ रख कर चलना चाहिए। लंबी ड्राइव पर जाते समय बीच बीच में आराम करें ताकि थकान से नींद न आए और हम सुरक्षित अपने गन्तव्य पर पहुच सकें। यह अभियान न केवल हादसों को कम करने में मदद कर रहा है, बल्कि आम जनता को सुरक्षित रहने के लिए जागरूक भी कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन डॉ.देवेन्द्र सिंह परमार ने किया इस अवसर पर महाविद्यालय की डॉ.लक्ष्मी गुप्ता, मिथलेश कुमारी, डॉ.प्रतिभा बैरवा, राहुल यादव, राहुल पाल, पूनम, चन्द्रशेखर, अमित सहित सैकड़ों छात्राएं उपस्थित रही।