अस्पताल में मधुमक्खियों का हमला, आधा दर्जन घायल

धौलपुर. यहां जिला अस्पताल परिसर में मधुमक्खियों के अचानक हमले से अफरा-तफरी हो गई। हममे में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिनमें से एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अस्पताल के बाहर लगे मधुमक्खियों के छत्तों से अचानक झुंड निकल आया और वहां पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। हमले से मरीजों और उनके परिजनों में भगदड़ मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कर उपचार शुरू किया गया।