मोबाइल घर पर छोड़ और दस्ताने पहन दिया था चोरी वारदात को

11 फरवरी को पीडि़त जुगुनू पुत्र कम्बोद त्यागी निवासी पहाड़ी थाना दिहोली ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई की 10 फरवरी को जुगुनू एवं उसके परिवारीजन घर पर ताला लगाकर शादी समारोह में गए हुए थे, अगले दिन सुबह आकर घर का ताला खोला तो पता चला कि अज्ञात चोरों ने घर के चौक में छत पर लगे लोहे के जाल को छत से उखाडक़र घर में प्रवेश कर कमरे में रखी अलमारी में से सोने की चेन, अंगूठियां, झुमकी व पैन्डल चोरी कर ले गए। जिस पर मुकद्दमा पजीबद्ध किया गया। इस दौरान अनुसंधान घटनास्थल से बीटीएस का संकलन किया गया व मौके पर एमओबी एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन किया गया। सदिग्धों की सीडीआर प्राप्त कर विश्लेपण किया गया। घटनास्थल के आस पड़ोस संदिग्ध स्थानों पर अज्ञात जनों की तलाश की गई। सीसीटीवी कैमरों से फुटेज की जांच एवं संदिग्धों को चिन्हित किया गया। जिस पर संदिग्धों को दस्तयाब कर पूछताछ की, जिन्होंने जुर्म कबूल कर वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के गहने बरामद किए गए। वारदात के खुलासे में कुशलपाल हैड कांस्टेबल व कांस्टेबल मनोज की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने मुख्य आरोपित दीपेन्द्र त्यागी पुत्र हरिओम त्यागी निवासी पहाड़ी थाना दिहौली, हरीओम उर्फ लक्का पुत्र डालचंद त्यागी निवासी पहाड़ी थाना दिहौल, शैलेन्द्र उर्फ शैलु पुत्र प्रमोद निवासी पहाड़ी थाना दिहौली, दीपक उर्फ दीपू पुत्र देवेंद्र त्यागी निवासी पहाड़ी, सचिन उर्फ सत्येंद्र पुत्र कृष्णकांत निवासी पहाड़ी को गिरफ्तार किया है।