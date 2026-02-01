मचकुण्ड धाम में बिखरेगी ब्रज की छटा, 3 को फागोत्सव

आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम को विशेष बनाने के लिए वृंदावन से कलाकारों की टीम आमंत्रित की गई है। फागोत्सव के दौरान आकर्षक झांकियों के साथ फूलों की होली, लड्डू की होली, लठमार होली का मंचन किया जाएगा। यह प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं और दर्शकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी।