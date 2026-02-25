राजस्थान ACB का फिर ‘धमाका’! रिश्वतखोर पटवारी ट्रेप, सुबह-सुबह ले रहा था 50 हज़ार की घूस

राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनाई गई 'जीरो टॉलरेंस' की नीति का असर धरातल पर दिखने लगा है। धौलपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए पटवारी वीरेंद्र शर्मा को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब आरोपी पटवारी नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत की राशि स्वीकार कर रहा था।