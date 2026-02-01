25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धौलपुर

जनसुनवाई में आए 220 प्रकरण, 13 लाख का मिला राजस्व

धौलपुर.जयपुर डिस्कॉम के एक्सइएन विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड कार्यालय पर जनसुनवाई की। जिसमें बिजली बिल के 198 प्रकरण सहित 22 बिजली के अन्य मामले आए। कटे हुए व नियमित बिजली उपभोक्ताओं ने बढ़-चढ़क़र भाग लिया। मौकै पर डिस्कॉम ने कंप्यूटर लगाया, जिसमें पुराना रिकार्ड उपलब्ध कराया गया। जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

धौलपुर

image

Naresh Kumar Lawaniyan

Feb 25, 2026

जनसुनवाई में आए 220 प्रकरण, 13 लाख का मिला राजस्व 220 cases came up for public hearing, revenue of Rs 13 lakh received

धौलपुर.जयपुर डिस्कॉम के एक्सइएन विवेक शर्मा ने मचकुंड रोड कार्यालय पर जनसुनवाई की। जिसमें बिजली बिल के 198 प्रकरण सहित 22 बिजली के अन्य मामले आए। कटे हुए व नियमित बिजली उपभोक्ताओं ने बढ़-चढ़क़र भाग लिया। मौकै पर डिस्कॉम ने कंप्यूटर लगाया, जिसमें पुराना रिकार्ड उपलब्ध कराया गया।

जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना और बिल संशोधित कर मौके पर बिल जमाया कराए गए । 54 नए व पुराने कटे हुए उपभोक्ताओं ने बिल जमा कराए गए। जिससे डिस्कॉम को 8 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। एक्सइएन ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में डिस्कॉम ने निर्धारित 100 प्रतिशत राजस्व वसूली लक्ष्य को प्राप्त के लिए व उपभोक्ताओं की बिल समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया। जनसुनवाई 11 से 4 बजे तक चली। पुराने बिजली कनेक्शन के बिल संबंधित प्रकरण भी आए जिनका निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत दी गयी। एक्सइएन ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वो अब कनेक्शन नए कनेक्शन ले लें जिससे गर्मियों मे समस्या ना हो।जनसुनवाई में एआरओ गणेश झा, निशार खान व उपभोक्ता मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 06:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Dholpur / जनसुनवाई में आए 220 प्रकरण, 13 लाख का मिला राजस्व

बड़ी खबरें

View All

धौलपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब उफान नहीं मारेंगे सीवरेज, रोबोट से होगी सफाई

अब उफान नहीं मारेंगे सीवरेज, रोबोट से होगी सफाई Sewers will no longer overflow, cleaning will be done by robots
धौलपुर

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत,पंखे पर झूलता मिला शव

संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत,पंखे पर झूलता मिला शव Married woman dies under suspicious circumstances, body found hanging from fan
धौलपुर

राजस्थान ACB का फिर 'धमाका'! रिश्वतखोर पटवारी ट्रेप, सुबह-सुबह ले रहा था 50 हज़ार की घूस

धौलपुर

कोच के टॉयलेट में गंदगी व पानी नहीं होने को माना सेवा दोष्र, रेलवे विभाग पर किया जुर्माना

कोच के टॉयलेट में गंदगी व पानी नहीं होने को माना सेवा दोष्र,रेलवे विभाग पर किया जुर्माना Dirt and lack of water in the coach toilets were considered service defects and the railway department was fined
धौलपुर

हेयर स्टाइल नहीं, हेलमेट पहनने पर दें ध्यान, यह आपको बचाता है

हेयर स्टाइल नहीं, हेलमेट पहनने पर दें ध्यान, यह आपको बचाता है Focus on wearing a helmet, not your hairstyle; it protects you
धौलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.