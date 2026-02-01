संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत,पंखे पर झूलता मिला शव

करौली के वजीरपुर गेट निवासी महिला गीता पत्नी घनश्याम कश्यप ने बताया उनकी बेटी पूजा की शादी बाड़ी के कहार गली निवासी दिनेश कश्यप के साथ हुई थी। दिनेश के पिता भगवान दास, सास जलदेई और ससुराल के अन्य लोग शादी के बाद से ही आए दिन उनकी बेटी को मोटरसाइकिल लाने और सोने की चेन की मांग करते थे। कई बार उन्होंने ससुराल लाकर उनसे समझाइश भी की।इस दौरान जैसे-तैसे समय बीतता गया। पूजा के दो लडक़े हैं जिनमें बड़े लडक़े की आयु 05 वर्ष और छोटे की 03 वर्ष है। उसका पति दिनेश रोहतक हरियाणा में काम करता है। सास, ससुर के साथ ससुराल के अन्य लोग पूजा को मारपीट करने के साथ यातना भी देते थे। सोमवार की शाम 5 बजे के करीब पूजा ने फोन किया और बताया कि ससुराल वाले उससे मारपीट रहे हैं। मम्मी तुम मुझे लेने आ जाओ। उसने कहा कि यहां कुछ लोग आए हुए हैं मैं कल आ जाऊंगी। उसके बाद बेटी से बात नहीं हुई। जब उन्होंने वापस फोन लगाया तो ससुराल वालों ने फोन नहीं उठाया। बाद में सात बजे के करीब सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है।