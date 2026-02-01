रेल ट्रेक की मिट्टी का कटाव रोकने में दूब घास की ‘सुरक्षा दीवार’

धौलपुर. धौलपुर-सरमथुरा नवीन रेलवे लाइन पर जोरशोरों से कार्य चल रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत या फिर साल 2027 में इस ट्रेक पर सरमथुरा स्टेशन तक ट्रेनें दौड़ती हुई नजर आएगी। रेलवे की ओर से ट्रेक बिछाने के साथ ट्रेक की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धौलपुर से बाड़ी के बीच बन चुके नवीन ट्रेक को जलभराव और बरसात से होने से वाले नुकसान से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने नया प्रयोग किया है। अब ट्रेक के ढलान वाले हिस्से पर पत्थर के स्थान पर दूब (दुर्वा) घास लगाई जा रही है, जिससे मिट्टी का कटाव रोका जा सके। यह दूब घास ट्रेक की मिट्टी को सुरक्षा प्रदान करने के साथ एक हरियाली भी प्रदान करेगी।