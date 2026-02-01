मामूली कहासुनी पर बाइक सवारों ने युवक को लाठी-डंडों से पीटा

घायल युवक दीपक निवासी सरमथुरा ने बताया कि वह बाजार की ओर आ रहा था। इसी दौरान उसकी बाइक अज्ञात जनों की एक बाइक सामने से टकरा गई। मामूली कहासुनी के बाद मामला अचानक बढ़ गया और कुछ ही देर में दो बाइकों पर सवार 6से 7 जने मौके पर आ गए। आरोप है कि बाइकों से आए युवकों के हाथ में लाठी-डंडे थे और आते ही मारपीट शुरू कर दी। बाजार में हुई इस घटना से मौके पर मौजूद दुकानदारों और राहगीरों में हडक़ंप मच गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिलाअस्पताल पहुंचाया।