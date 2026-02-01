चारागाह भूमि पर गरजा बुलडोजर अतिक्रमण ध्वस्त

राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी चलाकर करीब आठ हेक्टेयर चरागाह भूमि पर खड़ी फसलों को रौंद दिया गया। तहसीलदार महेश चौहान ने बताया कि डागरीपुरा के जंगल में खसरा नंबर 2248 किस्म चरागाह रकवा करीब 100 बीघा पर ग्रामीणों ने अतिक्रमण की नीयत से चरागाह भूमि को समतल कर खेत बना लिए थे। वही कई साल से अतिक्रमण कर फसल बुवाई कर रहे थे। राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन से खड़ी फसल को रौंदते हुए मवेशी को छोड़ दिया गया, हालांकि राजस्व विभाग की कार्रवाई देख अतिक्रमी भूमिगत हो गए। इधर रसूखदार चरागाह भूमि से मोटी चांदी कूट रहे थे। चरागाह भूमि पर जिन रसूखदारों ने कब्जा कर रखा था। वे दूसरे किसानों को आसपास भी फटकने नही देते थे। वहीं गांव की मवेशी को चराने से भी बंद कर दिया गया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि से प्रति साल खेती से कमाई करते थे। कार्रवाई में गिरदावर यतेन्द्र शर्मा, शिवराज सिंह, रिषी मीणा, हल्का पटवारी ज्ञानप्रकाश, बौबी गुर्जर, ग्राम विकास अधिकारी कपूरचंद शर्मा आदि मौजूद थे।