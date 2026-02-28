Churu Law college case: छात्रा ने शिक्षकों पर लगाया जातिगत टिप्पणी का आरोप, दो शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज

लॉ कॉलेज चूरू। फोटो: पत्रिका
Raj asthan education news: राजकीय विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलबी छात्रा ने दो शिक्षकों पर जातिगत टिप्पणी कर अपमानित करने और फेल करने की धमकी देने का आरोप लगाया है। छात्रा की लिखित शिकायत पर कोतवाली थाने में एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। UGC कानून को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस के बीच यह मामला अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है।
रिपोर्ट में छात्रा ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2025 में एक कार्यक्रम के दौरान प्रश्न पूछने पर एक पुरूष और महिला लेक्चरर नाराज हो गईं और कथित रूप से उसे जातिसूचक शब्द कहकर पूरी कक्षा के सामने अपमानित किया। आरोप है कि अध्यापिका ने उसकी जाति को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि एलएलबी करना आपका काम नहीं है। आप लॉ नहीं कर सकते हो। उस समय वहां पर अन्य छात्र-छात्राएं मौजूद थे।
रिपोर्ट में बताया गया कि इसके बाद से अध्यापिका लगातार जलील करती आ रही है और प्रेक्टिकल में कम नंबर देकर उसको फेल भी कर दिया गया। वह उसके साथ जातिगत दुश्मनी रखने लगी तथा इसी साल 21 फरवरी को महिला लेक्चरर से फेल करने कारण पूछा तो कहा मेरी मर्जी है, मैंने कर दिया। छात्रा ने कॉलेज प्रशासन को भी शिकायत दी, लेकिन सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी।
