Churu Law college case: छात्रा ने शिक्षकों पर लगाया जातिगत टिप्पणी का आरोप, दो शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज

रिपोर्ट में बताया गया कि इसके बाद से अध्यापिका लगातार जलील करती आ रही है और प्रेक्टिकल में कम नंबर देकर उसको फेल भी कर दिया गया। वह उसके साथ जातिगत दुश्मनी रखने लगी तथा इसी साल 21 फरवरी को महिला लेक्चरर से फेल करने कारण पूछा तो कहा मेरी मर्जी है, मैंने कर दिया। छात्रा ने कॉलेज प्रशासन को भी शिकायत दी, लेकिन सुनवाई नहीं होने का आरोप लगाया है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष जांच की जाएगी।