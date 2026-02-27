भारत विस्तार-एआइ : तकनीक से जुड़ेंगे चूरू के खेत खलिहान और किसान, मिलेगी मौसम, मंडी भाव, योजनाओं सहित कृषि क्षेत्र से जुड़ी जानकारी

समस्याओं का होगा समाधान

भारत विस्तार का यह प्लेटफॉर्म किसानों को कृषि संबंधित जानकारी सहित किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। इस पर भारत विस्तार चैटबॉट से टेक्स्ट आधारित संवाद किया जा सकेगा और भारत विस्तार के अंदर मौजूद बोलने वाला एआइ सहायक “भारती” किसानों से बातचीत कर सकता है। यह सरल भाषा में प्रश्नों के उत्तर दे सकता है और विभिन्न भाषाओं में आवाज के माध्यम से कार्य कर सकता है। वर्तमान में यह हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया है तथा आनेवाले समय में यह 11 अन्य भारतीय भाषाओं में भी शुरू होगा।