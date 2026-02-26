26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Churu: महंत सुनीता किन्नर ने धर्म बहन की बेटियों का मायरा भरकर जीता दिल, चूरू की एक शादी बन गई चर्चा का विषय

तारानगर के राजपुरा गांव में एक जरूरतमंद परिवार की दो बेटियों की शादी में महंत सुनीता किन्नर ने मायरा भरकर मिसाल पेश की।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Rakesh Mishra

Feb 26, 2026

Mahant Sunita paid Mayra, kinner mayra, Unique wedding, unique wedding in Churu, unique wedding in Rajasthan, Churu news, Rajasthan news, viral wedding, अनोखी शादी, चूरू में अनोखी शादी, राजस्थान में अनोखी शादी, चूरू न्यूज, राजस्थान न्यूज, वायरल शादी

गरीब परिवार की बेटी का भात भरने पहुंची महंत सुनीता किन्नर। फोटो- पत्रिका

तारानगर। जब नानी बाई को आवश्यकता हुई तो भगवान कृष्ण ने मायरा भरा था। उसी प्रेरणा को जीवंत करते हुए तारानगर के गांव राजपुरा के एक जरूरतमंद परिवार की दो बेटियों का मायरा महंत सुनीता किन्नर ने भरकर सेवा संस्कृति को साकार किया।

राजपुरा गांव में उस समय भावुक और गर्व का माहौल बन गया, जब महंत सुनीता अपनी टीम के साथ एक गरीब परिवार की दो बेटियों की शादी में भात भरने पहुंचीं। ढोल-नगाड़ों और मंगल गीतों के बीच जैसे ही भात की रस्म अदा की गई, वहां मौजूद लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया।

बहन का निभाया फर्ज

जानकारी के अनुसार महंत सुनीता की धर्म बहन मूर्ति की दो बेटियों का विवाह था। परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शादी की जिम्मेदारियां भारी थीं। ऐसे में महंत सुनीता ने आगे बढ़कर बहन का फर्ज निभाया और पूरे सम्मान के साथ भात की रस्म अदा की। भात में उन्होंने सोने के हार, अंगूठियां, चांदी के कड़े, पायल, घरेलू बर्तन व आवश्यक सामान सहित 21 हजार नकद राशि भेंट की। इसके अलावा विवाह समारोह में आए मेहमानों को कपड़े और नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।

यह वीडियो भी देखें

भगवान करते हैं मदद

महंत सुनीता किन्नर ने कहा कि समाज ने उन्हें पहचान और सम्मान दिया है, इसलिए जरूरतमंद परिवारों की मदद करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मदद तो भगवान करते हैं, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। अब तक वे 11 बार भात भर चुकी हैं और दो गरीब परिवारों की बेटियों की शादी भी करवा चुकी हैं। भात में उनकी टीम की राधा, मोनिक, रूबी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। उल्लेखनीय है कि महंत सुनीता सामाजिक सरोकारों में जरूरतमंद परिवारों को सहयोग करने में हमेशा अग्रणी रही हैं।

ये भी पढ़ें

Jodhpur: जोधपुर पुलिस के नए ‘कप्तान’ शरत कविराज ने संभाली कुर्सी, बोले- सबसे पहले निशाने पर रहेंगे ऐसे अपराधी
जोधपुर
Sharat Kaviraj, Jodhpur Police Commissioner, Jodhpur New Police Commissioner, Who is Jodhpur Police Commissioner, Jodhpur News, Rajasthan News, शरत कविराज, जोधपुर पुलिस कमिश्नर, जोधपुर न्यू पुलिस कमिश्नर, जोधपुर पुलिस कमिश्नर कौन है, जोधपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 06:15 pm

Published on:

26 Feb 2026 06:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Churu: महंत सुनीता किन्नर ने धर्म बहन की बेटियों का मायरा भरकर जीता दिल, चूरू की एक शादी बन गई चर्चा का विषय

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

लीलकी बीड : अधिकारियों की उदासीनता से ग्रामीण और वन्य जीवन दोनों खतरे में, 25 किमी दूर ऐतिहासिक बीड, वर्षों से अभयारण्य बनने का इंतजार

चूरू

Churu : अवैध लकड़ी तस्करी पर बड़ी कार्रवाई : 234 क्विंटल हरी लकड़ी जब्त, आठ वाहन भी किए कब्जे में

चूरू

Churu : सरकारी नौकरी के नाम पर 5.55 लाख रुपए की ठगी का आरोप, 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज

चूरू

सालासर में घर के बाहर खेल रहे बच्चे का बाइक सवार युवकों ने किया अपहरण, युवक की सतर्कता से छोड़ भागे अपहरणकर्ता

Rajasthan Police
चूरू

Monday Positive : कृषि महाविद्यालय : अगले सत्र में विद्यार्थियों को मिलेगा नया भवन, निर्माण कार्य आखरी पड़ाव पर

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.