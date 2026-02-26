Churu: महंत सुनीता किन्नर ने धर्म बहन की बेटियों का मायरा भरकर जीता दिल, चूरू की एक शादी बन गई चर्चा का विषय

महंत सुनीता किन्नर ने कहा कि समाज ने उन्हें पहचान और सम्मान दिया है, इसलिए जरूरतमंद परिवारों की मदद करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि मदद तो भगवान करते हैं, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। अब तक वे 11 बार भात भर चुकी हैं और दो गरीब परिवारों की बेटियों की शादी भी करवा चुकी हैं। भात में उनकी टीम की राधा, मोनिक, रूबी सहित कई सदस्य मौजूद रहे। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक कदम बताया। उल्लेखनीय है कि महंत सुनीता सामाजिक सरोकारों में जरूरतमंद परिवारों को सहयोग करने में हमेशा अग्रणी रही हैं।