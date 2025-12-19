Rajasthan : राजस्थान के इस स्थान पर हजारों की संख्या में पहुंचे किन्नर, खुशी से लगे झूमने, जानें क्यों?

सम्मेलन की व्यवस्थाओं को लेकर बदनावर की गादीपति प्रेरणा बुआ, कुशलगढ़ की सालू बुआ तथा गौरी बुआ की शिष्या शालू बुआ पिछले एक माह से निरंतर जुटी हुई थीं। राजोद की सोनू बुआ, झाबुआ की रानी बुआ, मेघनगर की रेखा बुआ, खाचरोद की कुमकुम बुआ, कल्याणपुर एवं सेवनिया की बुआ ने भी आयोजन स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।