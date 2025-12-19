Rajasthan : राजस्थान के इस स्थान पर हजारों की संख्या में पहुंचे किन्नर, खुशी से लगे झूमने, जानें क्यों?

कुशलगढ़ में शुरू हुए अखिल भारतीय किन्नर महा सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद गादीपति गौरी बुआ सहित देशभर से पहुंचे किन्नर। फोटो पत्रिका
Rajasthan : बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नगर में पहली बार आयोजित हो रहे अखिल भारतीय किन्नर महा सम्मेलन का शुभारंभ विधिविधान के साथ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुरुवार प्रात: 10 बजे किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में किन्नर कुशलगढ़ पहुंचे, जिससे नगर में उत्सव का माहौल नजर आया।
कुशलगढ़ गादीपति एवं किन्नर समाज की प्रमुख गौरी बुआ के नेतृत्व में आयोजित यह महासम्मेलन 26 दिसंबर तक चलेगा। आयोजन स्थल क्षत्रिय राठौर धर्मशाला के समीप 25 हजार वर्ग फीट का डोम तथा 7 हजार वर्ग फीट के अतिरिक्त टेंट लगाए गए हैं।
सम्मेलन में भाग लेने वाले किन्नरों के लिए आवास एवं भोजन की संपूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। महा सम्मेलन के माध्यम से किन्नर समाज की एकता, संस्कृति एवं परंपराओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। यह आयोजन कुशलगढ़ के लिए गौरव का विषय है, क्योंकि इससे नगर को अखिल भारतीय स्तर पर पहचान मिल रही है।
सम्मेलन की व्यवस्थाओं को लेकर बदनावर की गादीपति प्रेरणा बुआ, कुशलगढ़ की सालू बुआ तथा गौरी बुआ की शिष्या शालू बुआ पिछले एक माह से निरंतर जुटी हुई थीं। राजोद की सोनू बुआ, झाबुआ की रानी बुआ, मेघनगर की रेखा बुआ, खाचरोद की कुमकुम बुआ, कल्याणपुर एवं सेवनिया की बुआ ने भी आयोजन स्थल पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पंडाल के चारों ओर बाउंसर एवं सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए हैं। नगर सहित आस-पास के क्षेत्रों में इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर विशेष उत्साह देखा जा रहा है।
