राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो-पत्रिका)
बांसवाड़ा। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि संविदा पर कार्यरत सभी शिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू कर दी गई है। साथ ही शिक्षक कल्याण बोर्ड की फाइल भी सक्षम स्तर पर भेज दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी दिनों में दोनों ही मुद्दों का समाधान हो जाएगा।
मंत्री ने कहा कि थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड में शिक्षकों के लंबित पदोन्नति प्रकरण को भी जल्द सुलझाया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय को शीघ्र ही सरकार की मान्यता दी जाएगी। पूर्व में इस दिशा में प्रयास किए थे, लेकिन वित्त विभाग से कुछ तकनीकी आपत्तियां आ गई थीं, जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे ऐसा आचरण रखें, जिससे छात्र-छात्राएं उनसे प्रेरणा ले सकें।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई शिक्षक ट्यूशन को प्राथमिकता देता है और उसके खिलाफ शिकायत मिलती है, तो जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में हम टर्मिनेट तक कर रहे हैं। स्कूलों में केवल स्वदेशी सामग्री ही खरीदी जाएगी। यदि किसी विद्यालय में विदेशी सामान खरीदे जाने की शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई होगी।
