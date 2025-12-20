राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

मंत्री ने कहा कि थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड में शिक्षकों के लंबित पदोन्नति प्रकरण को भी जल्द सुलझाया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय को शीघ्र ही सरकार की मान्यता दी जाएगी। पूर्व में इस दिशा में प्रयास किए थे, लेकिन वित्त विभाग से कुछ तकनीकी आपत्तियां आ गई थीं, जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे ऐसा आचरण रखें, जिससे छात्र-छात्राएं उनसे प्रेरणा ले सकें।