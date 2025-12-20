20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने संविदा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने संविदा शिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Kamal Mishra

Dec 20, 2025

Madan Dilawar

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर (फोटो-पत्रिका)

बांसवाड़ा। शिक्षक संघ राष्ट्रीय के राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि संविदा पर कार्यरत सभी शिक्षकों को स्थायी करने की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुरू कर दी गई है। साथ ही शिक्षक कल्याण बोर्ड की फाइल भी सक्षम स्तर पर भेज दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगामी दिनों में दोनों ही मुद्दों का समाधान हो जाएगा।

मंत्री ने कहा कि थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड में शिक्षकों के लंबित पदोन्नति प्रकरण को भी जल्द सुलझाया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि शिक्षक संघ राष्ट्रीय को शीघ्र ही सरकार की मान्यता दी जाएगी। पूर्व में इस दिशा में प्रयास किए थे, लेकिन वित्त विभाग से कुछ तकनीकी आपत्तियां आ गई थीं, जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। उन्होंने शिक्षकों से आह्वान किया कि वे ऐसा आचरण रखें, जिससे छात्र-छात्राएं उनसे प्रेरणा ले सकें।

ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षकों पर सख्ती

शिक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई शिक्षक ट्यूशन को प्राथमिकता देता है और उसके खिलाफ शिकायत मिलती है, तो जांच कर तत्काल कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में हम टर्मिनेट तक कर रहे हैं। स्कूलों में केवल स्वदेशी सामग्री ही खरीदी जाएगी। यदि किसी विद्यालय में विदेशी सामान खरीदे जाने की शिकायत मिलती है, तो कार्रवाई होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: फायरमैन भर्ती परीक्षा में घोटाला…फर्जी दस्तावेज से सहायक अग्निशमन अफसर बनी महिला गिरफ्तार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

सरकारी नौकरी

मदन दिलावर

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / राजस्थान में संविदा शिक्षकों की बल्ले-बल्ले, स्थायी करने की प्रक्रिया शुरू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया एलान

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : राजस्थान के इस स्थान पर हजारों की संख्या में पहुंचे किन्नर, खुशी से लगे झूमने, जानें क्यों?

Akhil Bhartiya Kinnar Maha sammelan Start Rajasthan this place Thousands of transgender people have gathered Find out why
बांसवाड़ा

Silver Price Hike : ‘सफेद सोना’ बना महंगा सपना, चांदी की बढ़ती कीमतों से आदिवासी मायूस, अब आया ये नया बदलाव

Rajasthan Silver Price Hike fast White gold become an expensive dream Banswara tribal communities disappointed Now this change come
बांसवाड़ा

Banswara Road Accident : सड़क दुर्घटना में 2 बहुएं और मासूम की दर्दनाक मौत, अंत्येष्टि के वक्त रो पड़ा पूरा गांव

Banswara Road Accident Two daughters-in-law and young child tragically died entire village wept during funeral
बांसवाड़ा

Forest Guard Recruitment Exam : पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड जबराराम जाट फिर 4 दिन की रिमांड पर, कुछ और नाम उगले

Rajasthan Forest Guard Recruitment Exam Mastermind Jabbaram Jat sent on 4-day remand reveals some more names
बांसवाड़ा

Banswara Crime : रिश्ता टूटने पर इन 2 सिरफिरे प्रेमियों ने किया कांड, पुलिस ने एक को लिया रिमांड पर, दूसरे को भेजा जेल

गिरफ्तार (photo-patrika)
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.