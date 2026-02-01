बांसवाड़ा बस हादसा : मृतकों के परिजनों को मिलेगा 5-5 लाख मुआवजा, मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने घायलों का जाना हाल

शनिवार को इलाज के बाद मामूली चोट और स्वास्थ्य में सुधार होने पर 6 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी देते हुए घर भेज दिया गया। वहीं भर्ती मरीजों में 14 के सिर में चोट आने से गंभीर हालत में थे। शनिवार को इन सभी का सिटी स्कैन कराया गया। रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी की हालत स्थिर है। शेष मरीजों की स्थिति सामान्य बताई गई है।