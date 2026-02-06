Rajasthan Roadways: ऑनलाइन सीटें, ऑफलाइन ठोकरें… काउंटर पर नहीं मिल रहे टिकट, यात्री परेशान, जानिए क्यों?

रोडवेज से मिली जानकारी के अनुसार बुकिंग खिड़कियों पर कर्मचारियों की कमी के चलते यहां ऑफलाइन टिकट बुकिंग नहीं हो पा रही है। कभी-कभार कोई परिचालक बैठकर यात्रियों के टिकट बना दे तो ठीक है। नहीं तो यात्रियों को टिकट के लिए भटकना ही पड़ता है अथवा बस में सफर के दौरान उन्हें अपना टिकट बनवाना पड़ता है। ऐसे में लंबी दूरी के यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिलने से ज्यादा परेशानी हो रही है।