Rajasthan Weather : मौसम ने फिर बदली चाल, मावठ की आहट से बांसवाड़ा अंचल के किसान बेचैन

मौसम में बदलाव आया है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही हैं। इससे सरसों की फसल प्रभावित होगी। पर, सुकून की बात है कि बांसवाड़ा में सरसों की बुवाई काश्तकारों ने नहीं के बराबर की है। अपने यहां रबी की बुवाई के तहत काश्तकारों ने सर्वाधिक गेहूं, मक्का एवं चने की बुवाई की है। यदि बारिश गिरती है, तो चने की फसल को नुकसान होगा। चने की फसल पर अभी फूल हैं और बारिश के साथ ही वह झर जाएंगे।