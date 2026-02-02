Rajasthan Crime: डीजे के बकाया 4 लाख रुपए मांगने पर युवक की बेरहमी से हत्या, आरोपी फरार

मृतक की पहचान प्रवीण (28) पुत्र होमा निनामा, निवासी केसरपुरा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार करीब तीन साल पहले प्रवीण ने गांव के ही हरीश निनामा को डीजे का सामान और पिकअप 5.5 लाख रुपये में बेचा था। उस समय हरीश ने केवल 1.5 लाख रुपये दिए थे, जबकि 4 लाख रुपये अब तक बकाया थे।