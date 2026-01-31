Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

Rajasthan Panchayat Elections : राजस्थान में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब पंच और सरपंच के चुनाव में मतदान ईवीएम से नहीं और बैलट पेपर से कराए जाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिला कलक्टर को गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आदेशों के जारी होने के साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय ने बरसों भण्डार में जंग खा रही लोहे की मतपेटियों की सार-संभार शुरू कर दी हैं।