Banswara New SP : ज्येष्ठा मैत्रेयी बनीं बांसवाड़ा की नई एसपी, सख्त और संवेदनशील पुलिस अफसर के रूप में हैं मशहूर

Banswara New SP : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देती रहीं 2018 बैच की तेजतर्रार आइपीएस अधिकारी ज्येष्ठा मैत्रेयी अब आदिवासी अंचल में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था की कमान सम्भालेगी। बांसवाड़ा की नई पुलिस अधीक्षक मैत्रेयी एक सख्त और संवेदनशील पुलिस अधिकारी के रूप में जानी जाती है। ज्येष्ठा मैत्रेयी का मानना है कि पुलिस और जनता के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत हो, तभी कानून व्यवस्था प्रभावी बन सकती है।