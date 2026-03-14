Udaipur SP Transfer : अमृता दुहन उदयपुर की पहली महिला एसपी नियुक्त, योगेश गोयल को मिली नई जिम्मेदारी

आइपीएस डॉ. अमृता दुहन मूलत: हरियाणा की रहने वाली हैं। दुहन राजस्थान कैडर में साल 2016 की आइपीएस हैं। एमबीबीएस, एमडी, डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) की डिग्री प्राप्त करने वालीं अमृता दुहन का जन्म 11 नवम्बर 1983 को हुआ है। वे जुलाई 2025 से गंगानगर में एसपी रही। इससे पहले प्रतापगढ़, कोटा आदि जिलों में एसपी रह चुकी हैं।