Rajasthan IPS Transfer : राजस्थान के 22 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के तबादले, जानें नए SP के नाम

सुधीर जोशी – झुंझुनूं

संजीव नैन – जयपुर ग्रामीण

नरेंद्र सिंह – बाड़मेर

मोनिका सेन – पाली

ज्ञान चन्द्र यादव – चूरू

नरेंद्र सिंह मीणा – हनुमानगढ़

मृदुल कच्छावा – बीकानेर

सतवीर सिंह – कोटपूतली-बहरोड़

सतनाम सिंह – फलौदी

हर्ष वर्धन अगरवाला – अजमेर

डॉ. अमृता दुहन – उदयपुर

पी.डी. नित्या – जोधपुर ग्रामीण

पीयूष दीक्षित – करौली

विशनाराम – सलूम्बर

पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ – सिरोही

अवनीश कुमार शर्मा – बूंदी

जयेष्ठा मैत्रयी – बांसवाड़ा

बृजेश ज्योति उपाध्याय – भिवाड़ी (खैरथल-तिजारा का अतिरिक्त कार्यभार)

हरी शंकर – श्रीगंगानगर

हेमंत कलाल – राजसमंद

कंबले शरण गोपीनाथ – डीग

रोशन मीणा – नागौर।