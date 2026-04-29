राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव: 25 लाख मेंबर्स का टारगेट, करोड़ों का खेल; क्या ‘पावर और पैसे’ के दम पर चुने जाएंगे युवा नेता?

सदस्यता अभियान से लेकर वोटिंग मैनेजमेंट तक, दावेदार अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर संभव रणनीति अपना रहे हैं। प्रदेशभर में करीब 25 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ उम्मीदवारों ने ताकत झोंक दी है। नियमों के मुताबिक, वरिष्ठ नेताओं को चुनाव से दूर रखा गया है। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी सक्रियता और समर्थन की चर्चा जोरों पर है।