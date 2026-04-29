29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव: 25 लाख मेंबर्स का टारगेट, करोड़ों का खेल; क्या ‘पावर और पैसे’ के दम पर चुने जाएंगे युवा नेता?

युवा कांग्रेस चुनाव अब सिर्फ संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मंच बन गए हैं। डिजिटल वोटिंग के बावजूद पावर और पैसे का असर दिख रहा है। 8.60 लाख सदस्य जुड़ चुके, 25 लाख का लक्ष्य तय है। 75 रु. शुल्क से करोड़ों की फंडिंग भी जुट रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Apr 29, 2026

Rajasthan Youth Congress Polls

Rajasthan Youth Congress Polls (Patrika Creative Photo)

जयपुर: युवा कांग्रेस के चुनाव प्रदेश की राजनीति में महज संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन का बड़ा मंच बनते जा रहे हैं। पूरी चुनावी प्रक्रिया भले ही डिजिटल कर दी गई है, लेकिन जमीन पर 'पावर और पैसे' का प्रभाव खुलकर सामने आ रहा है।

सदस्यता अभियान से लेकर वोटिंग मैनेजमेंट तक, दावेदार अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए हर संभव रणनीति अपना रहे हैं। प्रदेशभर में करीब 25 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य के साथ उम्मीदवारों ने ताकत झोंक दी है। नियमों के मुताबिक, वरिष्ठ नेताओं को चुनाव से दूर रखा गया है। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी सक्रियता और समर्थन की चर्चा जोरों पर है।

चुनावी माहौल को धार देने के लिए दावेदार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, खासतौर पर 'एक्स', पर सक्रिय हो गए हैं। बड़े फॉलोअर वाले अकाउंट्स के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पारंपरिक मीडिया और अन्य माध्यमों से भी प्रचार अभियान तेज हो गया है।

महंगा चुनाव, आम युवा के लिए चुनौती

युवा कांग्रेस का चुनाव संगठन में सबसे महंगे चुनावों में गिना जाता है। खासकर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों को भारी खर्च करना पड़ता है। यही वजह है कि सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले कई युवा इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाते।

एक के 6 वोट, 8.60 लाख बने सदस्य

युवा कांग्रेस के इन चुनावों में प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री के साथ 50 जिलों में जिलाध्यक्ष व जिला महामंत्री, 200 विधानसभाओं और 400 ब्लॉकों में अध्यक्ष का चुनाव ऑनलाइन वोटिंग से होगा। पूरी प्रक्रिया इंडियन यूथ कांग्रेस (आईवाईसी) के एप के जरिए संचालित की जा रही है।

एक सदस्य अलग-अलग पदों के लिए कुल 6 वोट कर सकता है। 21 अप्रैल से शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया में अब तक करीब 8 लाख 60 हजार युवाओं ने सदस्यता के लिए आवेदन किया है। पार्टी नेताओं का अनुमान है कि 21 मई तक यह आंकड़ा 25 लाख तक पहुंच सकता है।

सदस्यता शुल्क 75 रुपए

चुनाव में सदस्यता शुल्क 75 रुपए है, जो चुनाव प्राधिकरण के खाते में जमा होता है। अब तक 8.60 लाख सदस्य बने हैं, जिनमें से 4.70 लाख से अधिक सदस्य शुल्क जमा करा चुके हैं, जिससे 3.52 करोड़ रुपए एकत्र हो चुके हैं।

यदि सदस्यता 25 लाख तक पहुंचती है, तो यह राशि बढ़कर 18.75 करोड़ रुपए तक हो सकती है। चुनाव संगठन के लिए आर्थिक रूप से भी अहम बन गया है। चुनावों में 18 से 35 वर्ष तक के युवा ही हिस्सा ले सकते हैं।

सदस्यता के लिए लाइव फोटो, वोटर आईडी, मोबाइल नंबर और ओटीपी सत्यापन अनिवार्य किया गया है। मतदान के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा वोट पाने वाले तीन उम्मीदवारों को दिल्ली में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जहां से एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष चुने जाएंगे।

ये भी पढ़ें

‘दोनों टांगे कांग्रेस में हैं और रहेंगी’: पायलट पर BJP के ‘बहुरूपिया’ तंज का गहलोत ने दिया करारा जवाब
जयपुर
Ashok Gehlot on Sachin Pilot Both His Legs Are Firmly in Congress and Will Remain There Hits Back at BJP

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 08:46 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव: 25 लाख मेंबर्स का टारगेट, करोड़ों का खेल; क्या ‘पावर और पैसे’ के दम पर चुने जाएंगे युवा नेता?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: केर-सांगरी के दाम आसमान पर… बादाम-काजू और देसी घी को दे रही टक्कर, होटल मेन्यू तक बढ़ी डिमांड

राजस्थान की पारंपरिक सब्जी,महंगी केर सांगरी, पत्रिका फोटो
जयपुर

जयपुर के मालवीय नगर में आवारा कुत्तों का आतंक, रात में निकलना दूभर, शिवमार्ग से सेक्टर 1-3 तक खौफ का माहौल

Jaipur Stray Dog Menace in Malviya Nagar
जयपुर

राजस्थान में फ्री बिजली योजना: बिजली बिल होगा शून्य, 11,00000 घरों पर डिस्कॉम लगाएगा मुफ्त सोलर पैनल

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

तरबूज बना ‘ज़हर’? 4 मौतों के बाद अलर्ट, खरीदने से पहले जान लें असली-नकली पहचान के 5 आसान तरीके

बहुत ही आसान तरीकों से असली और नकली तरबूज की पहचान की जा सकती है, फोटो - पत्रिका
जयपुर

राजस्थान में ‘लिक्विड गोल्ड’ की हाईटेक चोरी में SOG का बड़ा खुलासा, गैंग करती 1-1 करोड़ का ‘इन्वेस्टमेंट’

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.