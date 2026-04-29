तरबूज बना ‘ज़हर’? 4 मौतों के बाद अलर्ट, खरीदने से पहले जान लें असली-नकली पहचान के 5 आसान तरीके

Real vs Fake Tarbuj Identification Tips: गर्मी के मौसम में ठंडक पाने के लिए लोग सबसे ज्यादा जिस फल पर भरोसा करते हैं, वो है तरबूज (Watermelon)। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही तरबूज आपकी सेहत के लिए खतरा भी बन सकता है? मुंबई के पायधुनी (Pydhonie) इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। शुरुआती रिपोर्ट्स में सामने आया कि परिवार ने तरबूज खाया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि असली वजह अभी जांच के दायरे में है, मुंबई पुलिस का कहना है कि फोरेसिंक समेत अन्य टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलकर पता चला सकेगा, लेकिन इस बीच इस घटना ने फूड सेफ्टी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।