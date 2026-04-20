सावधान! आपकी थाली में डिटरजेंट वाला पनीर; जयपुर में 250kg माल पकड़ा, लीवर-किडनी फेल होने का खतरा, कैंसर तक संभव

Jaipur News: राजस्थान में इन दिनों शादियों (सावों) की धूम है। चारों तरफ शहनाइयां गूंज रही हैं और दावतों का दौर जारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी थाली में परोसी गई 'पनीर की सब्जी' आपकी सेहत के लिए जहर साबित हो सकती है? जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ हुई हालिया कार्रवाई ने हड़कंप मचा दिया है। शादियों में सप्लाई होने जा रहा भारी मात्रा में नकली पनीर पकड़ा गया है, जिसमें स्वास्थ्य के लिए घातक डिटरजेंट और खाद्य तेल की मिलावट पाई गई है।