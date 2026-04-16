जयपुर : बीच सड़क गर्भवती से अश्लीलता करने वाले दरिंदे ने रचा नया खेल, पहले ही दर्ज हैं 33 केस, जानें पूरा मामला

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, राहुल गुर्जर मध्य प्रदेश के ग्वालियर (बिजौली) का रहने वाला है और वहां का वांटेड बदमाश व हिस्ट्रीशीटर (HS) है। उसे पता था कि जयपुर पुलिस की टीमें (DST ईस्ट और जवाहर सर्किल थाना) उसका साये की तरह पीछा कर रही हैं। जयपुर पुलिस की सख्ती और एनकाउंटर के डर से उसने एक सोची-समझी साजिश रची। वह जानता था कि अगर वह एमपी की कोर्ट में किसी पुराने मामले में सरेंडर कर जेल चला जाता है, तो तकनीकी रूप से जयपुर पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। इसी 'सेफ पैसेज' के लिए उसने बुधवार शाम मुरैना कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि उस पर पहले ही 33 केस दर्ज हैं। इनमें से अधिकतर लूटपाट, मारपीट और छेडछाड़ के ही हैं। वह एक आदतन अपराधी है।