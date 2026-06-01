Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनावों से पहले भाजपा का फैसला, अजेय कुमार को सौंपी प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी

तत्कालीन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को तेलंगाना भेजे जाने के बाद से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। ऐसे में संगठन और चुनावी गतिविधियों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए नए चेहरे का इंतजार किया जा रहा था। अजेय कुमार संगठनात्मक कार्यों के अनुभवी माने जाते हैं। वे वर्तमान में उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उत्तराखंड में उनके कार्यकाल के दौरान संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।