1 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनावों से पहले भाजपा का फैसला, अजेय कुमार को सौंपी प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी

Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा को नया संगठन महामंत्री मिल गया है। अजेय कुमार की नियुक्ति को आगामी चुनावों से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jun 01, 2026

Ajay Kumar

अजेय कुमार। फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजस्थान भाजपा को करीब ढाई साल बाद नया संगठन महामंत्री मिल गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने अजेय कुमार को प्रदेश संगठन महामंत्री नियुक्त किया है। पंचायत और निकाय चुनावों से पहले हुई इस नियुक्ति को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लंबे समय से रिक्त पड़े इस पद पर नियुक्ति के साथ ही भाजपा ने आगामी चुनावी तैयारियों को गति देने का संकेत दिया है। राजस्थान में संगठन महामंत्री का पद जनवरी 2024 से खाली था।

तत्कालीन संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को तेलंगाना भेजे जाने के बाद से इस पद पर किसी की नियुक्ति नहीं हुई थी। ऐसे में संगठन और चुनावी गतिविधियों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए नए चेहरे का इंतजार किया जा रहा था। अजेय कुमार संगठनात्मक कार्यों के अनुभवी माने जाते हैं। वे वर्तमान में उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश महामंत्री (संगठन) की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उत्तराखंड में उनके कार्यकाल के दौरान संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। सदस्यता अभियान, संगठन विस्तार और चुनावी रणनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भूमिका रही है।

विभाग प्रचारक के रूप में भी कार्य किया

भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनात्मक ढांचे में अजेय कुमार लंबे समय से सक्रिय हैं। उन्होंने उत्तराखंड में जिला प्रचारक और विभाग प्रचारक के रूप में भी कार्य किया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे क्षेत्रों में संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी संभाली। बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और चुनावी नेटवर्क विकसित करने में उनकी विशेष पहचान रही है। बता दें कि अजेय कुमार मूल रूप से बिहार के निवासी हैं।

पार्टी की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में काम करने का अनुभव राजस्थान में उनके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। प्रदेश में भाजपा आगामी चुनावी चुनौतियों के साथ संगठनात्मक विस्तार की तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे समय में अजेय कुमार की नियुक्ति को पार्टी की रणनीतिक तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। राजस्थान भाजपा के लिए यह नियुक्ति केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि आगामी राजनीतिक अभियानों और चुनावी प्रबंधन को नई दिशा देने वाला कदम भी मानी जा रही है।

ये भी पढ़ें

सवाईमाधोपुर के कुशालीदर्रा स्मारक पर उमड़ा जनसैलाब, विजय बैंसला बोले- शहीदों की मूर्तियां लगाकर ही रहेंगे
सवाई माधोपुर
Vijay Bainsla

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Jun 2026 03:48 pm

Published on:

01 Jun 2026 03:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: पंचायत-निकाय चुनावों से पहले भाजपा का फैसला, अजेय कुमार को सौंपी प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अवैध खनन के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीणों पर फायरिंग, पांच को लगी गोली, पुलिस बल तैनात

Kotputli Behror firing
जयपुर

राजस्थान में अगले 180 मिनट में 13 जिलों में 80 किमी/घंटा की रफ्तार से आंधी और ओलावृष्टि की संभावना

Rajasthan Weather
जयपुर

राजस्थान में बदला मौसम, कोटा-नागौर में झमाझम बारिश, झालावाड़ में गिरे ओले, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

rain in rajasthan
जयपुर

Electricity Supply: राजस्थान में अंधड़-तूफान से बिजली तंत्र को भारी नुकसान, 366 गांवों में बहाल हुई विद्युत आपूर्ति

Electricity supply
जयपुर

New Rules: राजस्थान में 1 जून से हुए बड़े बदलाव, परिवहन सेवा ऑनलाइन, जन आधार नियमों में नया सिस्टम लागू, जानें अपडेट

Bhajanlal Sharma
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.