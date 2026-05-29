सवाईमाधोपुर के कुशालीदर्रा स्मारक पर उमड़ा जनसैलाब, विजय बैंसला बोले- शहीदों की मूर्तियां लगाकर ही रहेंगे

कार्यक्रम में बढ़ती भीड़ को देखते हुए सवाई माधोपुर का पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आया। सुरक्षा के मद्देनजर कई मार्गों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। बाद में विजय बैंसला ने बोदल गांव पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद यातायात दोबारा शुरू कराया गया। पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेय ने स्वयं भोमियाजी टेक पर मोर्चा संभाला और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी। राष्ट्रीय राजमार्ग और कमलेश्वर महादेव मार्ग पर बैरिकेड्स लगाकर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान समिति उपाध्यक्ष भूरा भगत, किसान संघ मंत्री लटूर सिंह गुर्जर, कर्नल बैंसला फाउंडेशन अध्यक्ष रंगलाल गुर्जर और पूर्व प्रधान गिर्राज गुर्जर सहित हजारों लोग मौजूद रहे।