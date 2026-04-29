जयपुर के मालवीय नगर में आवारा कुत्तों का आतंक, रात में निकलना दूभर, शिवमार्ग से सेक्टर 1-3 तक खौफ का माहौल

मामला तब गरमाया जब मानसरोवर निवासी संजीव माथुर ने सूचना के अधिकार के तहत निगम से इन आंकड़ों की जानकारी मांगी। निगम प्रशासन ने न तो आरटीआई का जवाब दिया और न ही प्रथम अपील पर कोई सुनवाई की। हद तो तब हो गई जब राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील के दौरान भी निगम की ओर से कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ।