Rajasthan: केर-सांगरी के दाम आसमान पर… बादाम-काजू और देसी घी को दे रही टक्कर, होटल मेन्यू तक बढ़ी डिमांड

शादियों में पारंपरिक राजस्थानी जायके के रूप में इन्हें परोसा जा रहा है। हैरिटेज से लेकर फाइव स्टार होटलों में केर, सांगरी व लसोड़े की सब्जी राजस्थानी थाली में परोसी जा रही है। एक थाली ही 400 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए तक की दी जा रही है। यदि आप अलग से एक कटोरी (प्रति सर्विस) केर-सांगरी मंगवाते हैं, तो इसके लिए 150 से 500 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। देशी-विदेशी मेहमानों के बीच भी इस पारंपरिक स्वाद की जबरदस्त मांग रहती है। शहर के रेस्टोरेंट में भी अब केर, सांगरी व लसोड़ा की सब्जी मिल रही है।