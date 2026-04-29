29 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: केर-सांगरी के दाम आसमान पर… बादाम-काजू और देसी घी को दे रही टक्कर, होटल मेन्यू तक बढ़ी डिमांड

Rajasthan Traditional Food: राजस्थानी केर, सांगरी और लसोड़े की सब्जी अब 'स्टेटस सिंबल' बन गई है। धोरों व जंगलों में उगने वाली ये सब्जियां बड़े शहरों के डाइनिंग टेबल और फाइव स्टार होटलों की 'प्रीमियम डिश' की सूची में शामिल हो गई है। इनके दाम बादाम-काजू और देसी घी से मुकाबला कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Apr 29, 2026

राजस्थान की पारंपरिक सब्जी,महंगी केर सांगरी, पत्रिका फोटो

राजस्थान की पारंपरिक सब्जी,महंगी केर सांगरी, पत्रिका फोटो

Rajasthan Traditional Food: राजस्थानी केर, सांगरी और लसोड़े की सब्जी अब 'स्टेटस सिंबल' बन गई है। धोरों व जंगलों में उगने वाली ये सब्जियां बड़े शहरों के डाइनिंग टेबल और फाइव स्टार होटलों की 'प्रीमियम डिश' की सूची में शामिल हो गई है। इनके दाम बादाम-काजू और देसी घी से मुकाबला कर रहे हैं। बाजार में केर जहां 500 रुपए किलो बिक रहे हैं, वहीं सूखी सांगरी के भाव 1400 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं, जो इसे देश की सबसे महंगी सब्जियों की फेहरिस्त में खड़ा करता है।

थाली से लेकर होटल मेन्यू तक बढ़ी डिमांड

शादियों में पारंपरिक राजस्थानी जायके के रूप में इन्हें परोसा जा रहा है। हैरिटेज से लेकर फाइव स्टार होटलों में केर, सांगरी व लसोड़े की सब्जी राजस्थानी थाली में परोसी जा रही है। एक थाली ही 400 रुपए से लेकर 3 हजार रुपए तक की दी जा रही है। यदि आप अलग से एक कटोरी (प्रति सर्विस) केर-सांगरी मंगवाते हैं, तो इसके लिए 150 से 500 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। देशी-विदेशी मेहमानों के बीच भी इस पारंपरिक स्वाद की जबरदस्त मांग रहती है। शहर के रेस्टोरेंट में भी अब केर, सांगरी व लसोड़ा की सब्जी मिल रही है।

बीकानेर-जैसलमेर से भी आ रहे….

केर इन दिनों फागी, बगरू, दौसा के अलावा बीकानेर, जैसलमेर से आ रहा है, जो बाजार में 200 रुपए से लेकर 500 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं लसोड़ा पुष्कर, चौमूं व गुजरात से आ रहा है, यह बाजार में 40 रुपए से 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। जबकि सांगरी किराना व पंसारी की दुकानों के साथ डिपार्टमेंट स्टोर में 800 से 1400 रुपए किलो तक बिक रही है। सांगरी इन दिनों बाजार में सूखी मिल रही है, जो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर से अधिक आ रही है।

'सुपरफूड' भी है यह…

औषधीय गुणों के कारण इन्हें 'सुपरफूड' भी माना जा रहा है। डॉक्टर्स और डाइटिशियन इस पारंपरिक सब्जी को खाने की सलाह दे रहे हैं। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि यह अब आम थाली में जगह बनाती जा रही है।

डॉक्टर्स,एक्सपर्ट ये बोले…

केर, सांगरी व लसोड़ा में जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये ब्लड शुगर, डायबिटिज व हृदय रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। हम लोगों को इन्हें खाने के लिए सलाह देते हैं।

  • डॉ. कमला नागर, एसोसिएट प्रोफेसर, पोषण आहार विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

होटलों के मैन्यू में केर व सांगरी की सब्जी शामिल हैं। पर्यटक राजस्थानी भोजन की डिमांड करते हैं और उन्हें ये सब्जी बहुत पसंद भी आती है। होटलों में ये अब नियमित बनने लग गई है।

  • तरुण बंसल, अध्यक्ष, होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन राजस्थान

ये भी पढ़ें

राजस्थान में फ्री बिजली योजना: बिजली बिल होगा शून्य, 11,00000 घरों पर डिस्कॉम लगाएगा मुफ्त सोलर पैनल
जयपुर
पत्रिका फाइल फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Apr 2026 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: केर-सांगरी के दाम आसमान पर… बादाम-काजू और देसी घी को दे रही टक्कर, होटल मेन्यू तक बढ़ी डिमांड

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर के मालवीय नगर में आवारा कुत्तों का आतंक, रात में निकलना दूभर, शिवमार्ग से सेक्टर 1-3 तक खौफ का माहौल

Jaipur Stray Dog Menace in Malviya Nagar
जयपुर

राजस्थान युवा कांग्रेस चुनाव: 25 लाख मेंबर्स का टारगेट, करोड़ों का खेल; क्या ‘पावर और पैसे’ के दम पर चुने जाएंगे युवा नेता?

Rajasthan Youth Congress Polls
जयपुर

राजस्थान में फ्री बिजली योजना: बिजली बिल होगा शून्य, 11,00000 घरों पर डिस्कॉम लगाएगा मुफ्त सोलर पैनल

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर

तरबूज बना ‘ज़हर’? 4 मौतों के बाद अलर्ट, खरीदने से पहले जान लें असली-नकली पहचान के 5 आसान तरीके

बहुत ही आसान तरीकों से असली और नकली तरबूज की पहचान की जा सकती है, फोटो - पत्रिका
जयपुर

राजस्थान में ‘लिक्विड गोल्ड’ की हाईटेक चोरी में SOG का बड़ा खुलासा, गैंग करती 1-1 करोड़ का ‘इन्वेस्टमेंट’

पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.