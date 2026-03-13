Good News : खुशखबर, मारवाड़वासियों को जल्द हरिद्वार के लिए मिल सकती है एक और ट्रेन

Good News : जोधपुर-दिल्ली मण्डोर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के हरिद्वार तक विस्तार को लेकर उम्मीद जगी है। इस ट्रेन के विस्तार को लेकर रेलवे, बोर्ड स्तर पर विचार किया जा रहा है। अगर इस ट्रेन का दिल्ली से आगे हरिद्वार तक विस्तार होता है, तो मारवाड़वासियों को हरिद्वार के लिए एक और ट्रेन मिल जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर जोधपुर से हरिद्वार तक सीधी ट्रेन शुरू करने का आग्रह किया है।